Pnrr: a Messina scuole più sicure, ma scatta l’esodo

Lo diciamo subito per evitare che sotto l’ombrellone possa scatenarsi la psicosi delle aule mancanti. L’avvio del prossimo anno scolastico non è a rischio e avverrà regolarmente. La questione della ricerca di nuovi spazi è da risolvere nei prossimi mesi in vista del clou dei lavori.

La Città metropolitana di Messina è stata brava a fare incetta di finanziamenti europei e in particolar modo quelli del piano nazionale di ripresa e resilienza e grazie a questi fondi, in città, potrà mettere a nuovo tre importanti e frequentatissimi istituto scolastici superiori.

Si tratta dei licei Maurolico, per il quale sono a disposizione 4,7 milioni di euro, Archimede nel quale saranno investiti 8,8 milioni di euro e il liceo Seguenza per i quale potranno essere spesi 4 milioni di euro. Totale 17,5 milioni a cui si devono aggiungere su altri capitoli, ma sempre legati a finanziamenti europei, i 14 milioni per il Verona Trento ( Pnrr regionale) e i 2,1 milioni per il Vittorio Emanuele III di Patti (React Eu). In pratica un portafogli complessivo di 33,6 milioni di euro.

