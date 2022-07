Messina, salvi i 20 mln per la Real Cittadella. Da stabilire il soggetto attuatore

I 20 milioni destinati alla Real Cittadella inseriti nel decreto aiuti grazie all’emendamento della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano sono salvi. È questo il punto centrale della conferenza stampa di questa mattina alla quale hanno preso parte oltre alla forzista il presidente dell’autorità di sistema dello Stretto Mario Mega e il sindaco di Messina Federico Basile. Si tratta solo di una partenza hanno detto i tre perché le stime sulla bonifica completa dell’area sono di un altro tenore. Ma occorreva avere un avvio e sicuramente l’attenzione del governo nazionale è stata molto importante.

Adesso però occorre individuare il soggetto attuatore che dovrà spendere questi soldi. Naturalmente l’autorità di sistema si candida a questo ruolo e nel frattempo si prepara ad affidare alla Sogesid l’incarico per lo studio di fattibilità della bonifica che farà seguito al piano di caratterizzazione realizzato nei giorni scorsi dall’Università di Messina e che ora andrà in conferenza dei servizi alla regione per l’approvazione. Tutti concordano che questo sia un punto di partenza determinante per restituire alla città uno degli angoli più belli e suggestivi della sua storia.

