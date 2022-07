La Meloni agli alleati: "Senza intesa sul premier, inutile andare al governo insieme".Il Pd cerca alleanze

«Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo» sul nodo della premiership nel centrodestra «non avrebbe senso andare al governo insieme». Lo dice Giorgia Meloni di Fdi in una intervista che andrà in onda questa sera nel corso dell’edizione delle ore 20.00 del Tg5, il cui testo è stato anticipato. «Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi», conclude.

«Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l'onere di indicare il premier» la risposta del leader della Lega Matteo Salvini.

Al momento, dunque, le strade dei dem e di Carlo Calenda non sembrano destinate ad incontrarsi. Almeno non a breve. Anche perché fra i parlamentari dem si nutre scetticismo sulla reale volontà di Calenda di dialogare. «E' convinto di andare da solo, vuole pesarsi nella convinzione di conquistare tra l’otto e il dieci per cento». A dire di voler portare Draghi a Palazzo Chigi è anche Matteo Renzi che, tuttavia, consiglia a Letta di puntare su Stefano Bonaccini per Palazzo Chigi: «Letta è segretario del Pd, decida lui. Fossi al suo posto sceglierei uno bravo a vincere le elezioni che sembravano già perse: Stefano Bonaccini. Ha preso il voto dei moderati e quello degli estremisti di sinistra, ha fermato Salvini nel momento in cui sembrava impossibile». Parole, quelle di Renzi su Bonaccini, che fonti Pd liquidano con una battuta: «Il bacio della morte». Dal Nazareno si sottolinea invece come «Renzi non perda occasione di seminare zizzania nel Partito Democratico». Per due alleati che si allontanano, tuttavia, uno si avvicina ai dem. La lista unitaria Democratici e Progressisti annunciata da Letta nelle scorse ore piace a Roberto Speranza e ad Articolo Uno. Ma nei gruppi parlamentari c'è chi fa appello perché «non si buttino a mare tre anni di lavoro con i Cinque Stelle». E’ la senatrice di Leu, Loredana De Petris, a rivolgersi al segretario del Pd.

