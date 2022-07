Addio a Pietro Interdonato, titolare de "La Via Lattea": imprenditore vivace con grandi orizzonti

Una vita per la famiglia e per il lavoro. Ed una traccia a Messina che resterà indelebile. E' morto oggi a 75 anni Pietro Interdonato, al culmine di una grave malattia. Titolare del "La Via Lattea", un’azienda che rappresenta un pezzo di storia della città, riferimento per l’elettronica e la tecnologia dagli anni 80 ad oggi. La sua è una storia bella e importante, di tenacia e forza, volontà e impegno, dedizione assoluta al lavoro, di traguardi raggiunti ma senza mai per questo fermarsi. L’affiliazione al marchio Euronics, oltre 10 punti vendita tra Sicilia e Calabria, i tre negozi TIM - Il Telefonino, le attività nel settore turistico, le costruzioni; era un imprenditore solido e vivace allo stesso tempo. Pietro Interdonato lascia un vuoto enorme. Alla sua splendida famiglia le condoglianze della Gazzetta del Sud. I funerali si terranno mercoledì alle 10, al Duomo.

