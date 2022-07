Filicudi, svolta sul caso del presunto stupro: fermato l'aggressore

Potrebbe essere ad una svolta la vicenda relativa alla presunta violenza che avrebbe subito, giovedì scorso, una trentenne spagnola, in vacanza a Filicudi. Ieri sera il presunto violentatore, un extracomunitario di 21 anni, originario del Gambia (inizialmente si era detto del Senegal) e domiciliato sull'isola per lavoro, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri dell’isola e stamane trasferito a Milazzo con la motovedetta dell’Arma, per essere posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sulle indagini e sugli ultimi risvolti non trapela nulla e tutto viene svolto dai carabinieri con massimo riserbo e discrezione. La vicenda si sarebbe consumata all’esterno di un locale in zona Rocca di Ciavuli. Occorre evidenziare che, sin dal primo momento, le versioni della presunta vittima e del presunto stupratore non sono state coincidenti: la giovane ha parlato di essere stata costretta ad un rapporto sessuale; l’uomo, dal suo canto, sosterrebbe, invece, che si sia trattato di un rapporto consenziente.

