Milazzo, la movida si spegne per ricordare Antonio Leto

Tanti gli aspetti da chiarire nell’incidente verificatosi sulla riviera di Ponente che giovedì pomeriggio è costato la vita al trentaduenne Antonio Leto. La Procura di Barcellona, dopo aver disposto il sequestro dei mezzi e iscritto nel registro degli indagati, quale atto dovuto, la conducente della Ford Fiesta che si è scontrata con la moto della vittima, ha anche deciso di far eseguire l’esame autoptico sulla salma di Leto che si trova nella sala mortuaria dell’ospedale di Milazzo.

L’esame dovrebbe svolgersi già oggi. In questo caso i funerali dovrebbero svolgersi lunedì. In caso di rinvio all’inizio della prossima settimana, tutto slitterà di 24 ore.

Saranno in tanti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto al giovane barman, molto conosciuto e stimato per il suo carattere gioviale. Oggi tutti i locali della movida si fermeranno per ricordare Antonio, “ElPerro”, come veniva chiamato dagli amici. Nessuno riesce a promuovere divertimento in queste ore. Già ieri sera l’Horizon, lido dove lui lavorava, ha sospeso la serata musicale in programma esattamente come ha fatto il Bukowski che ha lasciato aperto il locale rispettando un rigoroso silenzio. Ma più in generale tutta Milazzo si è fermata e si fermerà anche oggi.

