Messina, le rampe Giostra–Annunziata aspettano, ancora, il bilancio

Ve le ricordate le rampe dell’Annunziata, quelle che realizzate, collaudate e mai aperte al traffico? Quelle che completerebbero il sistema Giostra, accelerando il passaggio dalla tangenziale alla galleria San Jachiddu? Resteranno in sala d’attesa ancora per un po’ di tempo.

Nell’aprile del 1998 furono realizzati i calcoli statici dei due viadotti che sono stati collaudati nel 2009 senza mai essere utilizzati. I lavori al viadotto Ritiro portarono ad una accelerazione delle procedure per l’inaugurazione ma, ai primi del 2020, l’amara sorpresa. A pochi giorni dall’apertura concordata anche con la Prefettura, sono emersi seri problemi strutturali della coppia di viadotti che sono di proprietà del Comune.

L’apertura venne sospesa e lo studio approfondito con la perizia dell’università di Messina che confermò la necessità di un intervento significativo. Il valore dei lavori è di circa 2,8 milioni di euro. Fondi comunali da spendere nonostante l’opera risultasse già finita e collaudata (!?) 13 anni fa.

Quei soldi adesso devono saltare fuori dalle casse del Comune e la soluzione più rapida è quella di approfittare dell’avanzo di amministrazione. È quello che Palazzo Zanca non ha speso nel corso del 2021 e che invece aveva in preventivo. Per poter reinvestire quelle somme è necessario però che venga approvato dal consiglio comunale il consuntivo.

