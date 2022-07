Milazzo, Ram: impegni per 100 milioni

La Raffineria di Milazzo continua ad investire nonostante uno scenario economico incerto ed un mercato petrolifero molto complesso.

La nuova pianificazione prevede un nuovo impegno di oltre 100 milioni di euro per lo stabilimento di Milazzo con l’obiettivo dichiarato, da parte degli azionisti, di continuare il percorso finalizzato al mantenimento degli standard di eccellenza raggiunti e di sostenibilità nel lungo periodo con particolare focus sui temi dell’efficienza energetica e della transizione energetica.

È quanto emerso nell’incontro annuale tra i vertici della Ram, le organizzazioni sindacali sia interne che dell’indotto, gli imprenditori e Sicindustria Messina. «Una chiara testimonianza della fiducia degli azionisti nei confronti della raffineria e delle persone che vi operano – ha affermato il direttore generale Marcello Tarantino –. C’è la volontà di continuare un percorso di eccellenza in uno scenario complesso che richiede da una parte il continuo efficientamento dei processi esistenti ma parallelamente lo sviluppo di una transizione energetica sostenibile sotto l’aspetto economico, ambientale e sociale». Nel corso dell’incontro i manager dell’industria petrolifera hanno illustrato alcuni dei progetti di investimento con un focus particolare su quelli rivolti al miglioramento dell’affidabilità e della performance ambientale, con uno sguardo al futuro. In tale contesto ambientale rientra la recente messa in servizio dell’impianto di trattamento di acqua di falda approvato dal Ministero della Transizione ecologica (Mite) che migliora la gestione e il riutilizzo della risorsa idrica.

