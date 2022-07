Lavori allo svincolo di Giostra, domani A20 chiusa tra Rometta e Messina

Il comitato operativo viabilità, riunitosi presso la Prefettura di Messina, ha definito il piano operativo ritenuto più opportuno per lo svolgimento dei lavori di ripavimentazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale “Giostra”, nella tangenziale di Messina. Le attività di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto verranno effettuati nell’arco di otto ore, tra le 6 e le 14 di domani. Nel corso di quelle ore lo svincolo non sarà percorribile e pertanto sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta.

Nessuna variazione alla viabilità è stata invece disposta per chi viaggia in direzione Palermo. Ciò significa che chi viaggia in direzione Messina avrà due alternative: o percorrere la statale 113 sul lungomare o prendere la diramazione della stessa statele che attraversa i Colli San Rizzo. Si rischia il caos, anche perché domani è una giornata in cui le spiagge dei villaggi saranno prese d’assalto.

La chiusura è stata ritenuta necessaria per consentire gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo stesso. Un manto stradale che versa in condizioni vergognose e, soprattutto, pericolosissime.

I mezzi pesanti, la cui circolazione è comunque interdetta dalle 8 alle 16, verranno “stoccati” in autostrada. Nessuna limitazione interesserà il senso di marcia “ad uscire” da Messina in direzione Palermo.

