Chef Caliri a La7 per raccontare la cucina messinese

La cucina messinese tradizionale rappresenta un filone antico figlio di un crogiuolo di influssi culturali provenienti dalle varie dominazioni che si sono succedute nell’Isola”.

Così a La7, durante il programma “L’ingrediente perfetto” condotto da Maria Grazia Cucinotta domenica 24 luglio alle 10,50 lo chef Pasquale Caliri, esordirà a trattare sulle ricchezze gastronomiche della città.

Piatti della tradizione quindi dal pidone, alla focaccia, dalla pasta “ncaciata” alle braciole di carne o di pesce, l’ambascaitore del gusto messinese presenterà una carrellata di piatti ed ingredienti che rendono protagonista la nostra cucina.

Non mancherà ovviamente il riferimento alla grande tradizione dolciaria e gelatiera dove la pignolata e le granite la fanno da padroni.

Alla ricerca dell’ ingrediente perfetto non si potrà quindi non approdare allo stoccafisso sia nella sua storica versione con patate e pomodori a lungo stufati sino ad ottenere un piatto che caratterizza così fortemente la cucina peloritana sia nella interpretazione più moderna che lo chef presenterà ai telespettatori di domenica in collegamento dalle cucine del Marina del Nettuno.

© Riproduzione riservata