Camera Penale di Messina: confermato Bonaventura, nuovo Direttivo a maggioranza “rosa”

Ad esito dell'assemblea per il rinnovo delle cariche per il biennio 2022 – 2024, l’avv. Candido Bonaventura è stato riconfermato all’unanimità Presidente della Camera Penale di Messina “Pisani Amendolia”.

Il neo eletto ha cooptato nel Direttivo gli avvocati: Signorina Frisenda con l’incarico di V. Pres.: Salvatore Giannone con l’incarico di Segretario: Manuela Mancuso con l’incarico di Tesoriere; Anna Scarcella; Maria Puliatti; Gianfranco Briguglio. L’Avv. Elena Montalbano sarà la responsabile della Scuola di Formazione.

“Sono onorato di rappresentare i penalisti iscritti alla Camera Penale e grato ai Colleghi che nel rinnovarmi la fiducia per altri due anni hanno dimostrato di avere apprezzato il lavoro che abbiamo svolto in favore della categoria ed a difesa dei principi del giusto processo e del diritto penale liberale. Continueremo a lavorare in questo solco mantenendo sempre aperto il canale di interlocuzione – che ha sortito evidenti effetti positivi - con la Magistratura Associata ed i capi degli Uffici Giudiziari. Non arretreremo di un passo tutte le volte che sarà messa in discussione la compressione dei diritti e la dignità del ruolo del difensore”.

