Attese e investì due ragazze in scooter a Spadafora, sei anni e 8 mesi per tentato omicidio

Condannato ieri in Tribunale, al termine del processo con il rito abbreviato, a 6 anni e 8 mesi di reclusione, un giovane di Spadafora, Francesco Di Maio, 19 anni, riconosciuto colpevole di un tentato omicidio aggravato nei confronti di due coetanee, di cui una era sua compagna di classe, avvenuto a Milazzo la notte del 28 giugno 2021 intorno all'1,30. L'imputato – così come ricostruito nel corso delle indagini dal pm Veronica De Toni che si è avvalsa della consulenza tecnica dell'ing. Santi Mangano – quella notte, dopo avere trascorso la serata in un locale notturno della Città del Capo, a bordo della sua auto, una Ford Fiesta, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una sua ex compagna di scuola e di una sua amica, a loro volta a bordo di un ciclomotore Aprilia Scarabeo, dal momento che dopo aver atteso il loro passaggio in piazza Caio Duilio, il giovane con la sua auto accelerava la marcia e deviando il normale percorso puntava verso di loro travolgendole. Le due ragazze in sella al ciclomotore, per caso fortuito, venivano immediatamente sbalzate sull'asfalto ma per effetto cinetico strisciavano sul fondo stradale per circa dieci metri; mentre il ciclomotore speronato da dietro rimaneva agganciato alla parte anteriore del veicolo, tanto che dalle tracce sull'asfalto è stato stimato che lo stesso scooter subiva uno “scarrocciamento” per 23 metri dal luogo dell'impatto. Dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso che Francesco Di Maio «ometteva di prestare soccorso alle malcapitate dandosi a precipitosa fuga per ignota destinazione». La condanna del giovane, a 6 anni ed 8 mesi, più della richiesta avanzata dal pm De Toni, è stata decisa dal presidente del Tribunale Giovanni De Marco in funzione di gup.

