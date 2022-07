Letojanni, si acquisiscono i terreni per il raddoppio ferroviario

Lunedì i tecnici delle Ferrovie dello Stato faranno i sopralluoghi e prenderanno possesso dei terreni che verranno occupati per consentire il raddoppio del lotto Taormina-Giampilieri.

Il contratto è stato firmato solo pochi giorni fa, e il progetto non è stato ancora approvato, ma l’iter sta proseguendo.

I binari verranno spostati a monte. La nuova linea, nell’attraversare il territorio comunale, passerà quasi esclusivamente in galleria, tranne che sopra il torrente Leto, dove verrà costruito un viadotto. Proprio qui si trovano infatti le aree che saranno interessate dai cantieri.

Sono stati notificati i decreti di occupazione d’urgenza. I proprietari sono stati invitati a liberare gli immobili e a intervenire, lunedì pomeriggio. Se accetteranno l’indennità offerta, avranno un acconto dell’80 % entro due mesi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata