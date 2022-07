Furti, estorsioni e "cavalli di ritorno" a Messina: quella “500” recuperata a Catania

Un episodio, tra i tanti raccontati nell’ordinanza, benché secondo il Gip non assuma rilevanza penale a carico di Alessio Nostro, Gabriele Alfonso Fratacci e di un terzo indagato, evidenzia in modo significativo quanto il gruppo di Giostra seguisse condotte consolidate ed avesse rapporti anche con gruppi criminali di altre province. I tre sono rimasti coinvolti nell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'emissione di 12 misure cautelari per furti, ricettazione, riciclaggio ed estorsione.

In questo caso i tre messinesi come si legge, «si sono interessati per fare recuperare un mezzo senza interferire in alcun modo sulla determinazione del prezzo del profitto, ed essendo mossi dall’unico intento di fare recuperare il mezzo alla persona offesa in considerazione dei pregressi rapporti». Il 17 agosto 2021 alle 23.06, G. chiamava Nostro Alessio riferendogli l’avvenuto furto di una “Fiat 500” nel territorio di Catania. Nostro: «Se la sono presi proprio a Catania?... Allora lì... allora lì... a Catania stesso l’avranno». Nostro, immediatamente ribadiva di non esserne l’autore ma si mostrava disponibile a trovare la soluzione, sapendo a chi rivolgersi.

