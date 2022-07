Unime: nuove cariche agli organi superiori, si insediano Emma Parisi e Gabriele Freni

Si sono insediati lunedí 18 Luglio 2022, i rappresentanti Emma Parisi e Gabriele Freni neo-eletti in due degli organi superiori dell’Università degli Studi di Messina.

Emma Parisi, già rappresentante degli studenti in seno al CSASU e membro dell’Associazione “Claud”, siederà tra i banchi del Senato Accademico, organo di indirizzo e consulenza dell’Università che esercita le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca dell’Università, in sostituzione di Pierluca Picciolo neo dottore in Medicina e Chirurgia.

Gabriele Freni, invece, membro dell’Assozione Universitaria “Oltre” ricoprirà la sua carica all’Interno del Comitato sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU) che promuove e incentiva le attività sportive dell’intera comunità di Ateneo.

L’insediamento di Emma Parisi e Gabriele Freni è motivo d’orgoglio per tutta la coalizione Orum di cui entrambi fanno parte e che alle scorse elezioni Universitarie ha ottenuto ben 8000 preferenze in tutto l’Ateneo.

Con l’entrata di Gabriele Freni la coalizione Orum ha inoltre eletto la totalità dei candidati presenti all'interno della propria lista, un altro risultato storico a distanza di un anno dall’ Election Day di Luglio 2021

