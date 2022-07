San Filippo del Mela, riconversione della centrale di Archi. A2a conta su intesa con la “Bts Biogas”

A2a intende recuperare il tempo perduto, anzi sottratto dalla burocrazia per realizzare l’investimento all’interno della Centrale di Archi finalizzato a realizzare un impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani.

La società lombarda ha infatti reso noto di aver sottoscritto con la Bts Biogas, leader tecnologico nella costruzione di impianti biogas e biometano, una lettera d’intenti finalizzata alla definizione di una joint venture con l’obiettivo di realizzare nuovi impianti e riconvertire infrastrutture già esistenti che saranno alimentati da scarti di origine animale e vegetale. L’accordo prevede una partecipazione paritetica di A2A e Bts Biogas sia dal punto di vista degli investimenti sia per quanto concerne gli aspetti gestionali.

Per A2A, il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini, «l’iniziativa è in linea con il Piano industriale al 2030, focalizzato su transizione energetica ed economia circolare: il biometano è infatti uno dei fattori chiave per la crescita nel settore delle bioenergie, strategiche per il contributo che la Life Company vuole fornire allo sviluppo sostenibile e alla decarbonizzazione del Paese».

