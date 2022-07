Messina, parte il cantiere a Piazza Cairoli: finisce l’isola pedonale “precaria”

Piazza Cairoli, si parte. L’appuntamento è per domani mattina. I lavori di restyling, e non saranno gli ultimi, del cuore commerciale del città sono in rampa di lancio.

Un’opera che chiuderà l’era della strada chiusa al traffico e trasformata in isola pedonale, iniziata dai primi del 2014 e trascinatasi per quasi dieci anni. Almeno una metà (quella lato monte) della piazza sarà resa omogenea con il resto del contesto. Non vedremo più la striscia d’asfalto che cingeva l’area e questo le donerà un aspetto ben più simile a quello di un’area pedonalizzata, eliminando quell’effetto di precarietà che ha sempre marchiato l’area.

Domani sarà consegnata l’area alla Al. Bros. Costruzioni srl di Messina che si è aggiudicata i lavori, oramai qualche mese fa, offrendo un ribasso del 25,5% e quindi impegnandosi a realizzarli per 369.138 euro. Il Comune ha comunque messo da parte, come somme a disposizione, altri 131.000 euro per ogni tipo di eventualità.

