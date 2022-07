Messina, il liceo "Bisazza" ottiene la sua palestra con il Pnrr

Ci sono volute quattro generazioni di studenti per arrivare a questo momento. C’è voluta molta pazienza e qualche protesta, ma alla fine è spuntato il sole dietro le nubi.

Quelle che dal 2003 si sono addensate attorno sul Liceo Bisazza che, per diciannove anni, ha dovuto fare i conti con un istituto a metà.

La struttura dell’Annunziata ospita, più o meno, un migliaio di studenti ma non ha mai potuto godere della palestra. Si sono arrangiati nel cortile o in altri stanzoni i giovani e i docenti, ma finalmente è arrivato il momento di poter festeggiare. Infatti quella dell’istituto guidato da Giovanna Messina, è l’unico ad aver ottenuto i fondi dall’ultima ripartizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della distribuzione alle Città metropolitane.

Per la realizzazione della struttura il Ministero ha autorizzato la spesa di 1.953.284, 09. Si tratta della prima in graduatoria fra le nuove costruzioni della regione siciliana, per quel che riguarda le scuole superiori. Palazzo dei Leoni aveva presentato altre due istanze, ma sono esattamente la prima e la seconda fra quelle non finanziate.

