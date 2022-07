Impianti a Mazzarrà, non si ferma l’accesa mobilitazione di Furnari

È attesa per oggi alle 15 in contrada Zuppà la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, presieduta dal professor Aurelio Angelini, che dovrà effettuare un nuovo sopralluogo sul sito su cui dovrebbero sorgere un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, e per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, proposto dalla Srr Messina-Provincia e sul quale è in corso l’iter per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale. Il nuovo sopralluogo, segue quello effettuato lo scorso dicembre, dal quale venne però escluso il Comune di Furnari, pur essendo parte del procedimento per il rilascio del “Paur”. L’esclusione del centro tirrenico suscitò la protesta dell’allora sindaco Maurizio Crimi che chiese al Dipartimento regionale dell’Ambiente la fissazione di un nuovo sopralluogo con la partecipazione di Furnari. Già nel parere negativo del 9 dicembre 2021 il Comune di Furnari aveva reiterato la richiesta di sopralluogo al fine di accertare «il reale stato dei luoghi» e che «in realtà non esiste alcuna zona industriale e che, anzi, il sito nel quale è stato localizzato l’intervento in oggetto ricade in aperta campagna e confine con aree sulle quali ricadono produzioni agricole di particolare tipicità e qualità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata