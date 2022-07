Covid a Messina, oltre 10 mila i positivi in provincia: la situazione degli ospedali

ROMA (ITALPRESS) – “Adeguare l’ampliamento dei posti letto di area medica e in terapia intensiva dedicati al Covid” e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”. E’ quanto chiede il ministero della Salute alle