Collegamento veloce Messina-Reggio, c'è un nuovo bando. Scadrà l'8 settembre

Per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce tra Reggio Calabria e Messina il Ministero dei Trasporti ci riprova. Dopo l’esclusione dell’unica azienda che si era presentata (Liberty Lines) ha ora pubblicato tramite Invitalia un nuovo bando di gara che modifica alcuni requisiti che hanno portato al nulla di fatto della scorsa primavera.

La nuova procedura approntata dal Ministero (scadra’ l’8 settembre) prevede infatti un importo a base di gara leggermente ridotto (si passa da 36,9 a 35,1 milioni) ma potranno essere impiegate sul collegamento navi – monocarena, aliscafo o catamarano – di fino a 30 anni di età (e non più 20), condizione valida sia per le due unità titolari che per la terza di riserva.

La capacità minima dovrà essere sempre di 250 passeggeri e le imbarcazioni dovranno essere in grado di sviluppare una velocità di crociera di almeno di 28 nodi. invariato anche il programma di esercizio: nei giorni feriali da lunedì a venerdì 16 coppie di corse/giorno (nell’orario 5.30 – 21), 6 coppie (tra le 8 e le 18) nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi e che in aggiunta tutti i giorni, festivi inclusi, l’aggiudicatario dovrà effettuare una coppia di corse nella fascia oraria tra le 23 e le 24. Identici anche i tempi di percorrenza, stabiliti in un massimo di 30 minuti per la tratta Reggio Calabria – Messina e in 35 minuti per quella inversa.

E’ presente la clausola sociale, che stabilisce come, in caso di subentro di un nuovo aggiudicatario, sia il personale amministrativo che quello navigante impiegato prevalentemente sul collegamento sia trasferito senza soluzione di continuità all’impresa subentrante: una ciambella di salvataggio per i lavoratori di Blue Jet.

