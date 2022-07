Taormina, arresti e sanzioni nell'ultimo weekend della movida

Due arresti sul pianeta... movida. Nell’ultimo week end i carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto dei colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12esimo Reggimento Sicilia, nonché dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania, hanno intensificato i controlli . Un 38enne è stato condannato in via definitiva a scontare la pena residua di 8 mesi di reclusione ai domiciliari mentre un 60 enne a quasi 4 anni per una rapina commessa nel 2014.

Durante l’attività di controllo a largo raggio, nella fascia ionica e dell’Alcantara, i Cc hanno anche denunciato alla Procura di Messina un 42enne per evasione. L’uomo, sottoposto ai domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria; due giovani per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. In particolare, i carabinieri hanno sorpreso un giovane in possesso di una spranga di acciaio di oltre mezzo metro e di un petardo di genere vietato, detenuti senza giustificato motivo e l’altro giovane in possesso di un coltello serramanico di genere vietato, occultato nella tasca dei pantaloni; un 30enne, della provincia di Catania per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Giardini Naxos; un 34enne alla guida di un motociclo per non essersi fermato all’alt imposto dai carabinieri (si era dato alla fuga poiché il motoveicolo era sprovvisto di copertura assicurativa); una 30enne catanese per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità: la donna dopo essere stata sorpresa a bordo di un’auto senza cinture di sicurezza e si era dichiarata sprovvista di documenti, e ha fornito false generalità ai militari; una 27enne catanese per guida sotto l’influenza di alcol.

© Riproduzione riservata