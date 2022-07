Parrucchiera rapinata a Giardini, minacciata con un taglierino per 300 euro

Un uomo si è introdotto nel fine settimana appena trascorso all'interno di un salone di parrucchiere a Giardini, nella zona di Pallio e ha minacciato con un taglierino la titolare dell'esercizio, costringendola a consegnargli l'incasso della giornata, circa 300 euro. In quel momento alcune clienti si trovavano nella struttura, che è tra le più frequentate ed apprezzate della cittadina turistica. E così, dopo aver ottenuto la somma, il malvivente si è subito dato alla fuga.

L'uomo aveva una complice che gli faceva da "palo", una donna che lo ha atteso all'ingresso e che insieme a lui è andata poi via, a bordo di uno scooter, dileguandosi prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Taormina, e nella fattispecie i militari dell'Arma della Stazione di Giardini Naxos che hanno avviato le indagini e i rilievi sul posto anche per accertare se l'uomo, a volto coperto e all'apparenza molto giovane, abbia lasciato qualche impronta o traccia. Un supporto all'attività investigativa dei Carabinieri potrebbe arrivare dall'occhio delle telecamere presenti in zona.

