Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, rinnovata la convenzione con la Regione

Rinnovata sino al 31 dicembre la convenzione tra la Regione Sicilia (per il tramite di Asp Messina) e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per il Ccpm Taormina. L'intesa conferma così la presenza all'ospedale San Vincenzo di Taormina del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, allungando di altri sei mesi la convenzione che era in scadenza alla fine di questo mese. A pochi giorni dal termine dell'accordo in essere è arrivata, quindi, una soluzione ponte che conferma intanto sino al termine di quest'anno la struttura specialistica a Taormina e che lascerà poi la decisione definitiva al futuro governo regionale che verrà eletto alle Regionali di novembre.

"Come temevamo la convenzione di collaborazione per la Cardiochirurgia Pediatrica fra l'ospedale di Taormina e il Bambino di Gesù di Roma, in scadenza nel mese corrente, è stata rinnovata per meno di sei mesi, ovvero fino al 31 dicembre - ha dichiarato il deputato di Sicilia Vera, Danilo Lo Giudice -. Continua quindi lo stato di precarietà di questo reparto, nonostante rappresenti un’eccellenza non solo per la Sicilia ma per tutte le regioni meridionali".

