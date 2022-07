Capo d'Orlando, centinaia di firme per riportare il medico sulle ambulanze

È partita ieri da Capo d’Orlando la “crociata” che dovrebbe riportare sulle autoambulanze del 118 il medico a bordo. La Cgil per tutta la giornata, in piazza Matteotti, ha raccolto centinaia di firme su una petizione che poi coinvolgerà le piazze di tutti i centri del distretto sanitario n. 31 di Sant’Agata di Militello. La petizione sulla medicina d’urgenza, è promossa dal sindacato pensionati della Cgil e dal Patronato dello stesso sindacato, ed in pratica chiede la modifica delle nome che sinora hanno prodotto quel calo d’organico che ha costretto alcuni dei turni della autoambulanze ad intervenire con equipaggi senza medico.

Gli ultimi drammi registrati sui Nebrodi hanno acceso così la rabbia dei cittadini che in massa ieri si sono recati al gazebo per aderire alla petizione. Ma oltre alla piazza Matteotti, teatro della raccolta delle firme sono state anche le spiagge grazie ai tanti volontari della iniziativa. Dopo Capo d’Orlando, come dicevamo, saranno ben altre 17 le piazze dei comuni dei Nebrodi ad ospitare la raccolta delle firme ed esattamente . Sant’Agata di Militello; Acquedolci; Alcara Li Fusi; Capri Leone; Caronia; Castell’Umberto; Frazzanò; Galati Mamertino; Longi; Militello Rosmarino; Mirto; Naso; San Fratello; San Marco D’Alunzio ; San Salvatore di Fitalia; Torrenova; e. Tortorici.

