Tribunale Messina, in Procura e nell'ufficio Gip spuntano... i topi

E al piano seminterrato del Palazzo di giustizia di Messina, che ospita gli uffici del Gip e dei magistrati della Procura, oltre alle segreterie amministrative e una parte degli archivi cartacei, arrivarono anche i... topi. Stamane uno è stato immortalato mentre faceva capolino in un'aula durante una delle udienze che giornalmente si tengono praticamente negli scantinati del tribunale, in condizioni di grave disagio per tutti e con una situazione igienico-sanitaria molto precaria. È ormai una storia vecchia di trent'anni, con il "palazzaccio" di Messina costruito negli anni 30 dal grande architetto Marcello Piacentini che letteralmente "scoppia" non potendo più sopportare i carichi attuali, e il palazzo di giustizia "satellite" che non è stato mai realizzato nonostante i fondi stanziati sin dagli anni 90. Oggi per l'ennesima volta, è già accaduto in passato, sono spuntati i topi, ma negli anni passati si sono registrate "invasioni" anche di pulci e altri animaletti fastidiosi. Adesso s'impone una rapida derattizzazione per non causare seri danni alle centinaia di operatori della giustizia che giornalmente sono costretti a frequentare i sotterranei del Palazzo di giustizia per la cronica carenza di spazi.

