Autostrade a Messina, esattori senza ferie. I sindacati: "Serve conciliazione con il Cas o sarà sciopero"

Con una nota, inviata al Prefetto di Messina, all’assessorato regionale e alla Commissione di garanzia, i sindacati hanno avviato le procedure di sciopero di tutto il personale Consorzio Autostrade Siciliane non rientrante nelle norme previste dalla Legge 146/90 .

I sindacati, vista la grave carenza di personale ai caselli, richiedono contestualmente alla Prefettura, vista l’urgenza e le criticità legate alla sicurezza delle autostrade siciliane, di convocare un tentativo di conciliazione tra le parti interessate al fine di trovare le necessarie soluzioni per evitare un’estate di disagi e pericoli.

Riscontrando nel Consorzio Autostrade Siciliane una grave carenza di personale addetto all’esazione, anche a seguito delle recenti determine dell’Assemblea Regionale Siciliana con cui sono stati sospesi i bandi di concorso già espletati per l’assunzione di 105 esattori e alle due gare deserte emanate dal Consorzio per lavoro somministrato, con la qualifica di esattore, tramite agenzie interinali, i sindacati ritengono che, come contrattualmente previsto occorre riconoscere ai dipendenti il periodo di ferie estive spettanti di diritto, mentre il Consorzio Autostrade ha già sospeso fino al 18 luglio la programmazione delle ferie, impedendo di fatto al personale il godimento del diritto.

"La stagione estiva - continuano nella nota - vede un incremento dei flussi di autoveicoli sulle autostrade siciliane e in mancanza di almeno 100 unità di personale addetto all’esazione barriere e caselli di A18 e A20, si rischia con ogni probabilità di non avere il presenziamento necessario a garantire il regolare flusso di veicoli, causando non solo lunghe code ma inevitabili situazioni di criticità e rischio per la sicurezza.

A tal riguardo - ricordano - che nel recente passato l’insufficienza di personale ai caselli ha determinato situazioni di indubbio pericolo per l’incolumità degli utenti i quali, spesso non informati, vista l’esigua presenza dei varchi attivi all’esazione dei pedaggi, giungevano in prossimità delle stazioni-barriera ignari sul come comportarsi avventurandosi in manovre di retromarcia o comunque pericolose per incolonnarsi nei pochi varchi automatizzati o presenziati".

Per questo, i sindacati, con l'obiettivo di garantire il diritto alle ferie al personale che, come prevede la normativa, necessita del recupero psico-fisico, per garantire quanto previsto dal T.U. 81/2008 e s.m.i., ma anche evidenziare i gravi rischi alla sicurezza pubblica e alla circolazione degli autoveicoli che si potrebbero riscontrare sulle autostrade siciliane ove con urgenza non si trovi una soluzione per reperire personale abilitato alla mansione di agente tecnico esattore da impiegare al Consorzio Autostrade, reputano necessario avviare le procedure di sciopero di tutto il personale Consorzio Autostrade Siciliane non rientrante nelle norme previste dalla Legge 146/90 e s.m.i. e richiedere contestualmente a codesta Prefettura, vista l’urgenza e le criticità legate alla sicurezza delle autostrade siciliane, di convocare in un tentativo di conciliazione le parti interessate al fine di trovare le necessarie soluzioni.

