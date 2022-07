Messina “modello” di raccolta differenziata, in Sicilia e al Sud. A dirlo è Comieco, il Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi, che ha scelto proprio la città dello Stretto per presentare il 27esimo rapporto annuale sul recupero di carta e cartone. “Messina è un buon esempio, servono buoni esempi, anche per le altre città siciliane”, sottolinea Alberto Marchi, presidente di Comieco, in apertura della mattinata di lavori a Palazzo Zanca. “Messina ha raggiunto risultati - aggiunge Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - attraverso la collaborazione dei cittadini, certo, ma anche e soprattutto con l’organizzazione, quindi un plauso va alla MessinaServizi”.

Il saluto del sindaco Federico Basile arriva con un video messaggio, per la concomitante udienza alla Corte dei Conti: “Questa è un’attestazione importante - dice il sindaco -, legata al lavoro svolto in questi anni”. Alcuni numeri: Messina produce 110-115 mila tonnellate annue di rifiuti urbani, oggi la raccolta differenziata si attesta a 12 mila tonnellate annue, pari a 50 kg per abitante (nel 2015 era di 4 mila tonnellate, 15 kg/ab). “Se tutta la Sicilia raccogliesse con questo valore medio - dice Comieco - avremmo valori aggiuntivi di oltre 40 mila tonnellate, il 20% in più rispetto all’attuale”. Per carta e cartone, la provincia di Messina si piazza al secondo posto in Sicilia, dopo Ragusa. Ultima Palermo.

