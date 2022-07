Messina, processo alla “Cricca delle strade”. Il Riesame: «Gli imputati devono tornare ai domiciliari»

Gli imputati principali dell’inchiesta nota come “Cricca delle strade” tra Messina e Letojanni, sulle “mazzette” per i lavori di ripristino delle strade, devono tornare agli arresti domiciliari. È questa la decisione adottata dai giudici del tribunale del riesame, che hanno accolto l’appello del pm Rosanna Casabona dopo che il gup Simona Finocchiaro a conclusione dell’udienza preliminare del marzo scorso, li aveva tutti rinviati a giudizio e li aveva scarcerati, disponendo alcune misure interdittive in sostituzione. Secondo i giudici quindi devono tornare ai domiciliari cinque imputati: l’ex comandante della Polizia metropolitana di Messina, il generale Antonino Triolo; l’ex comandante della Polizia locale di Letojanni, Alessandro Molteni; l’ispettore Santo Triglia, in servizio a Letojanni; Antonino Navarria, amministratore della “Sos Strade Srl” di Mascalucia; Andrea Lo Conti, titolare della ditta “La Car” di Santa Teresa di Riva. E dev’essere ristabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due indagati: Elisa Molteni, figlia del comandante, e Gaetana Cardile, moglie di Triglia.

È chiaro, come sempre succede in questi casi, che la decisione è sospesa in attesa che sia la Cassazione a pronunciarsi in maniera definitiva, visto che i legali ricorreranno sicuramente contro questa ordinanza. Si tratta degli avvocati Carmelo Scillia, Carmelo Vinci, Luigi Latino, Carmelo Peluso, Antonello Scordo e Salvatore Garufi.

