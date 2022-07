Elude i domiciliari e va... al centro commerciale: arrestato un 64enne messinese

Elude i domiciliari per andare in centro commerciale e i carabinieri lo arrestano. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud colto in flagranza di reato, un 64enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per evasione. Nel corso di un servizio di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i militari di Messina Tremestieri non hanno trovato l’uomo nella propria abitazione dove era ai domiciliari. Sono pertanto scattate le ricerche per rintracciarlo allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio. Le ricerche sono state effettuate nell’area intorno all’abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati dal 64enne che è stato individuato dai carabinieri nelle vie limitrofe mentre era intento ad andare in un centro commerciale della zona sud della città.

© Riproduzione riservata