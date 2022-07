Riqualificazione delle Casermette di Milazzo: due appalti per scienza e turismo

Il primo progetto è stato avviato e potrà essere portato a compimento entro settembre, l’altro invece ha ottenuto il via libera da parte del Gal per un ulteriore finanziamento di 100 mila euro e permetterà di rendere l’area ormai riconvertita idonea ad accogliere iniziative culturali. Le aree delle Ex Casermette, a Capo Milazzo, nei terreni oggi di competenza dell’Area marina protetta sono pronte a cambiare volto e ad essere trasformate in location polifunzionale. L’intervento, già avviato riguarda la sistemazione delle due casermette e dell’intera zona a verde, fino a qualche anno fa abbandonata (circa 2000 mq), da destinare a centro per tartarughe marine, in collaborazione con Marevivo e Ovud (ospedale veterinario dell’Università di Messina) e a centro visite dell’Amp. È stato possibile realizzare queste opere in un’area strategica che si attraversa prima di raggiungere le famose piscine di Venere – sottolinea il presidente Giovanni Mangano – in virtù di una consegna sottoscritta con il Demanio regionale.

Un accordo che per sei anni consentirà al Consorzio di Gestione di operare la riqualificazione degli immobili esistenti (le casermette erano i locali dove la Marina Militare sino alla fine degli anni ’70 custodiva gli armamenti) realizzando delle strutture di supporto all’Amp, quali un punto turistico, un centro di visite, un centro di educazione ambientale, un’area informazioni e di accoglienza dei visitatori che accedono nella Riserva.

