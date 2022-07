Area Irsap di Monforte San Giorgio, finalmente i cantieri per la viabilità

È in corso la riorganizzazione e il rilancio degli attesi lavori di manutenzione straordinaria lungo l'asse industriale Irsap ex-Asi Giammoro. Di fatto, come fa sapere l'ingegnere e progettista dell’Irsap Sergio Sofia, «il cantiere dopo mesi di pausa è stato riattivato. Tuttavia – spiega il tecnico – si tratta di una ripresa lenta, in quanto si attende di organizzare al meglio gli interventi che dovranno essere effettuati». In particolare, sono già state sistemate le rotatorie con l'inserimento della ghiaia. Il prossimo progresso sarà la messa in posa dell'asfalto in prossimità delle rotatorie e nei tratti più dissestati del percorso. Il riavvio del cantiere arriva dopo l'attesa approvazione della perizia di variante da parte della Città metropolitana di Messina, che ha permesso all'Irsap di impegnare ulteriori somme nel progetto di recupero e messa in sicurezza dell'asse industriale. Si tratta di un passaggio importante, visti i rischi inaccettabili per la sicurezza della circolazione a carico non solo degli utenti dell’area ex Asi ma anche di tanti cittadini che spesso utilizzano la viabilità costiera della zona produttiva tra Milazzo, Pace del Mela e Monforte.

