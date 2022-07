Messina, prive di Scia e Dia sanitaria: sanzionate sette attività commerciali

Servivano i clienti senza essere... in regola. Nell’ultimo weekend messinese, polizia di stato, carabinieri, finanzieri e polizia municipale hanno controllato centinaia di persone, vetture e ristoratori: sanzionate diverse infrazioni al codice della strada. Inoltre, la “Sezione Annona” della Municipale, ha sanzionato 7 esercizi pubblici, alcuni a causa della ristorazione in assenza della prescritta Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, altri per la mancata presentazione della Dia sanitaria o della certificazione sull’impatto acustico. Infine, due lidi che diffondevano musica ad alto volume sono stati sanzionati per l’assenza della Scia che consente gli intrattenimenti musicali.

