Messina, autostrada A20 interrotta per 12 ore: martedì si deciderà in quale giorno

Sarà presa martedì pomeriggio, in Prefettura, la decisione definitiva sul giorno di chiusura, in uscita, dello svincolo di Giostra. E, di conseguenza, di un ampio tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Chiunque, oggi, transiti dalla rampa di uscita dello svincolo di Giostra, si rende facilmente conto di quanto urgente e necessari sia un intervento sull’asfalto. Sembra, infatti, di transitare in una strada coinvolta in chissà quali scenari di guerra, con la parte laterale sinistra della bretella, più prossima al guardrail, addirittura solcata da enormi avvallamenti e dossi, come se un grosso “mostro” si fosse mosso nel sottosuolo.

Dopo tanto (troppo?) tergiversare, il Consorzio autostrade ha deciso finalmente di intervenire. Sarebbe stato più logico farlo in un periodo meno trafficato, magari in primavera, quando si fece un lavoro analogo nella bretella in entrata dello svincolo, ma tant’è: siamo arrivati a metà luglio e non si può più attendere. I problemi sono due: si tratta di un intervento che richiede circa 12 ore di tempo; quello svincolo, per via degli arcinoti lavori al cantiere del viadotto Ritiro, è di fatto parte integrante dell’autostrada, percorso obbligato per chiunque arrivi da Palermo in direzione Messina. Chiudere quello svincolo, dunque, anche solo per 12 ore, significa che per mezza giornata bisognerà interrompere il traffico della A20 all’altezza di Rometta, con uscita obbligata e rientro a Boccetta, per chi deve proseguire, o percorso alternativo tra le suggestive ma tortuose strade dei Colli Sarrizzo. Per questo il giorno “ideale” (suona quasi grottesco) è il sabato, in quanto off-limits per i mezzi pesanti, con partenza dei lavori il pomeriggio e chiusura all’alba della domencia. Quale sabato? Si deciderà martedì alle 16 durante il Cov (Comitato operativo viabilità), che si riunirà, in prefettura. Si valuteranno pro e contro, compresa la necessità di un largo preavviso per un intervento, seppur temporalmente limitato, così radicale. Ennesimo disagio per gli eroici viaggiatori dell’autostrada Messina-Palermo.

