Messina: addio a Pino Currò, paladino dei diritti dei disabili

È morto a 75 anni, dopo una lunga malattia, Pino Currò, presidente e fondatore dell’Associazione “Il Volo” e presidente del tavolo tecnico sull’Autismo, da anni in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili e, in particolare, dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. Numerosi i messaggi di cordoglio e ricordo. Il presidente uscente del consiglio comunale, Claudio Cardile, ricorda Currò «che in questi anni ha giornalmente pungolato il Consiglio affinché ci si occupasse, con la giusta attenzione, delle problematiche dei soggetti affetti da autismo. Una delle ultime cose su cui aveva lavorato tanto è stata la richiesta di realizzare un centro diurno nella città di Messina. Decine di riunioni con lecommissioni consiliari, con l’Amministrazione e con l’Asp e finalmente sembrerebbe che si stia muovendo qualcosa per l’effettiva realizzazione di un centro diurno all’Istituto Marino di Mortelle gestito dall’Asp. Mi farò promotore dell’intitolazione di questo nuovo centro diurno a Pino Currò». Ricordo commossi anche dal M5S: «Un uomo dai grandi valori, caparbio e generoso. Per Messina si tratta di una perdita inestimabile. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per portare avanti il suo lavoro e i suoi ideal», dicono Antonio De Luca, Valentina Zafarana e Cristina Cannistrà.

