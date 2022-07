Milazzo, spariscono gli infermieri: in malattia ce ne sono 11!

Puntuale, ecco la solita storia della coperta troppo corta. Una storia che non si riesce a risolvere, quella degli ospedali di Milazzo e Barcellona. È stato sufficiente che l’Asp riattivasse, a causa dell’impennata di positivi, il pronto soccorso Covid al Cutroni Zodda, riservandolo solo all’accoglienza dei pazienti contagiati, per mandare in tilt il pronto soccorso di Milazzo che, già in condizioni di normalità, si trova a dover gestire situazioni di emergenza, in quanto rappresenta il principale presidio della provincia di Messina dove confluiscono pazienti praticamente da ovunque. E così i problemi sono subito riaffiorati e stavolta anche in maniera più seria, tant’è che nel pomeriggio di mercoledì il pronto soccorso del “Fogliani” è stato costretto a chiudere un paio d’ore, perché impossibilitato a rispondere a tutte le richieste di intervento.

E ieri ad un certo punto è stato chiesto alla sala controllo di dirottare le emergenze in altri ospedali, per consentire all’unico medico in servizio di smaltire i casi già registrati. Ritardi legati – altro fatto nuovo emerso ieri, che è già al centro di accertamenti – anche all’improvvisa malattia di undici infermieri. I colleghi del turno di notte ieri non sono riusciti a ritornare a casa alla fine dell’orario di lavoro per garantire il servizio in sostituzione degli assenti. Turni no stop, sino a quando non sono stati sostituiti da altri infermieri distaccati temporaneamente da altri reparti.

La direzione sanitaria mamertina ha tempestivamente segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando per verificare se si sia trattata di una strana coincidenza o una protesta coordinata. E non è escluso che venga ascoltato per avere ulteriori elementi anche il direttore sanitario Paolo Cardia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata