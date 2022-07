Viene assalito da uno sciame d'insetti e muore, tragedia a Letojanni

Un uomo è morto dopo essere stato assalito da uno sciame. L’incidente si è verificato poco prima dell’alba di oggi. Salvatore Ruggeri, 59 anni, si era recato in contrada San Filippo, in un terreno raggiungibile attraverso una stradina sterrata vicina alla spiaggia. Pare che dovesse prendere degli attrezzi per lavori da svolgere per conto dell’impresa della moglie. Sembra che avesse già caricato dell’acqua che gli sarebbe servita per innaffiare delle palme sul lungomare. A un certo punto avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro insetti (probabilmente calabroni o api), che lo avrebbero colto di sorpresa e attaccato, concentrandosi soprattutto sul volto e sul capo.

