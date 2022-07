Svincolo di Zafferia e Centro commerciale, ecco i numeri e tempi per la realizzazione

Un’altra tessera del mosaico che va al suo posto, ma per vedere tutto il quadro occorrerà attendere ancora parecchio. Ieri è stata firmata la convenzione con la quale viene dato il via libera alla realizzazione dello svincolo di Zafferia che servirà principalmente il nuovo centro commerciale della zona. Le firme del sindaco Federico Basile, del presidente del Consorzio autostrade Franco Restuccia e del legale di Iniziative Commerciali ITC, la società lombarda che realizzerà l’opera, Stefano Leone.

Si tratterà del settimo svincolo della tangenziale e sorgerà fra quello di San Filippo e quello di Tremestieri. Non avrà quattro “bocche” ma tre perché chi dovrà entrare in autostrada direzione Catania, dovrà andare in direzione opposta, uscire a San Filippo e poi riprendere la tangenziale verso Tremestieri. Chi vorrà uscire a Zafferia provenendo da Messina, passerà da uno svincolo realizzato alle spalle dell’area di servizio e poi da un sottopasso che supererà la carreggiata opposta.

Il progetto prevede una piastra commerciale che si sviluppa interamente su un unico piano, per un dimensionamento complessivo di circa 39.000 mq di superficie coperta, con una sessantina di negozi. A cui se ne aggiungono altri 70.000 di parcheggi. L’investimento privato è di circa 100 milioni di euro.

Manca ancora un'autorizzazione

L’aver sbloccato l’iter per la realizzazione dello svincolo di Zafferia non vuol dire che la costruzione del nuovo centro commerciale possa partire prestissimo. Questo perché, nonostante la richiesta di autorizzazione commerciale si stata inviata al Comune nell’aprile scorso, il Suap non ha ancora risposto. E avrebbe dovuto farlo entro 30 giorni. Lo “sportello” deve istruire una pratica che poi finisce all’assessorato al Commercio della Regione che in 90 giorni dovrebbe riunire la conferenza dei servizi per il via libera. Nel frattempo è in corso la progettazione esecutiva. Quanto a tempi, gli imprenditori lombardi programmano di finire in 3 anni: a la prima pietra: cioè fine 2025.

