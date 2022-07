Coronavirus a Messina, oltre 3mila gli attuali positivi in città. I ricoverati negli ospedali sono 108

Nuova fiammata dei contagi di coronavirus in Sicilia e anche in provincia di Messina. In città sono attualmente oltre 3mila i positivi, mentre il dato complessivo dei ricoveri negli ospedali della provincia vede 108 persone ricoverate: 102 nei reparti ordinari, 6 in terapia intensiva.

La situazione dei contagi

DISTRETTO BARCELLONA POZZO DI GOTTO: attuali=825 positivi del giorno=139

DISTRETTO LIPARI: attuali=140 positivi del giorno=15

DISTRETTO MESSINA: attuali=3676 positivi del giorno=713

DISTRETTO MILAZZO: attuali=1178 positivi del giorno=204

DISTRETTO MISTRETTA: attuali=172 positivi del giorno=38

DISTRETTO PATTI: attuali=659 positivi del giorno=142

DISTRETTO SANT'AGATA: attuali=815 positivi del giorno=156

DISTRETTO TAORMINA: attuali=936 positivi del giorno=202

PROVINCIA DI MESSINA: attuali=8401 positivi del giorno=1609

COMUNE DI MESSINA: attuali=3164 positivi del giorno=576

La situazione dei ricoveri

Azienda Ospedaliera Papardo = 18

P.O. 'NUOVO CUTRONI ZODDA' BARCELLONA = 15

Azienda Osp. Univ. G. Martino = 67

PRESIDIO OSPEDALIERO PIEMONTE = 2

IRCCS Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' = 1

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Osp. Univ. G. Martino = 4

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Ospedaliera Papardo = 2

© Riproduzione riservata