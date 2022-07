Lipari, crolli nella piazzola panoramica a San Calogero: area interdetta

I vigili del fuoco del distaccamento di Lipari sono intervenuti in località San Calogero a seguito di segnalazione riguardante delle fessurazioni sul terreno nella piazzola, a picco sul mare, adibita a sosta panoramica e, da qualche tempo, dotata anche di tavoli per il picnic. I pompieri hanno immediatamente interdetto e delimitato l'area che, potenzialmente, è a rischio cedimento e hanno segnalato al Comune di Lipari la situazione di potenziale pericolo, prescrivendo interventi immediati quali il transennamento e la messa in sicurezza del sito. Nelle prossime ore il sindaco Riccardo Gullo farà effettuare un sopralluogo ai tecnici comunali, sia via terra che dal mare, per comprendere a cosa è dovuta la situazione venutasi a creare e attuare i provvedimenti consequenziali. L’area, oltre che dagli isolani, è molto frequentata dagli escursionisti per via del magnifico “affaccio” che si ha sul mare, in particolare durante il tramonto quando si può assistere allo spettacolo del sole che “scompare” nel mare tra Alicudi e Filicudi.

