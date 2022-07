Esposti per concorso Atm Messina, indagine interna: sospeso un dipendente

Primo provvedimento dell'Atm in merito all'inchiesta dell'azienda trasporti scattata dopo gli esposti avanzati da alcuni esclusi dal concorso per operatore di esercizio del 2021. Un dipendente è già stato sospeso a seguito di accertamenti legati all'età prevista per partecipare al bando che prevedeva una selezione per titoli ed esami

Il comunicato di ATM

La società di trasporti sin da subito aveva annunciato un'indagine per individuare le eventuali irregolarità nelle domande presentate e nello svolgimento delle prove selettive.

"Se dall'indagine amministrativa interna dovesse emergere che gli uffici abbiano commesso degli errori o che qualcuno dei candidati abbia rilasciato dichiarazioni false o mendaci - era stato scritto - ovvero prodotto documentazione altrettanto falsa e mendace, saranno adottati tutti i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge".

