Torregrotta, rompono bottiglie di vetro sugli scogli. Il gioco pericoloso di alcuni ragazzi

Ha suscitato preoccupazione, oltre che indignazione, il gesto compiuto sulla spiaggia da parte di alcuni ragazzi, che nella serata di ieri hanno rotto sugli scogli del mare di Scala Torregrotta delle bottigliette di vetro. A lanciare l'allarme è stata una cittadina (frequentatrice della spiaggia), che avendo assistito alla spiacevole scena ha invitato gli autori a smettere quel "gioco" pericoloso. L'episodio è avvenuto in prossimità di un noto locale del posto. Preoccupazione è stata manifestata anche dall'assessore comunale Raffaele Nastasi, e non solo da lui. In modo particolare, si spera che comportamenti del genere non si ripetono più, in quanto pericolosi anche a distanza, considerato che il vetro rotto sulla spiaggia rappresenta un rischio per i fruitori oltre che deturpamento ambientale.

