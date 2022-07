Messina, stangata per gli "zozzoni": in tre mesi 72 mila euro di multe e 46 denunce

La polizia municipale di Messina ha reso noto il report aprile-giugno 2022 dell’attività di controllo sul territorio svolta dalla Sezione Ambientale.

Gli illeciti totali contestati sono 84 per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Sanzione amministrativa di 600 euro per ogni singola violazione. Illeciti accertati tramite telecamere fototrappole: 8 gli illeciti contestati tramite sistema di videosorveglianza/fototrappole per il contrasto di abbandono di rifiuti; illeciti contestati in flagranza: 41 accertati in flagranza per abbandono di rifiuti su suolo pubblico; illeciti rilevati da ispezione rifiuti: 18 accertati tramite ispezione dei rifiuti rinvenuti su suolo pubblico.

Condomini verbalizzati per errato conferimento: 29 le contestazioni per errato conferimento nei carrellati sanzione amministrativa di 100 euro; 17 le contestazioni per deposito incontrollato di rifiuti su area privata sanzione amministrativa di 600 euro. Reati totali contestati: 46 persone deferite all’Autorità giudiziaria, 15 mezzi sottoposti a sequestro, 8 aree sottoposte a sequestro, 3 manufatti sottoposti a sequestro e 29 N.D.R.. Attività droni: controllo dell’intera costa del territorio mediante drone per l’accertamento di depositi incontrollati di rifiuti e manufatti abusivi.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è stato complessivamente di 10.849,00 euro

I verbali emessi per abbandono illecito di rifiuti 84×600,00= 50.400,00 euro; Condomini verbalizzati per errato conferimento 29×100,00 = 2.900,00 euro; C.D.S 10.849,00 euro, i verbali amministrativi 8.232,00 euro. Totale sanzioni: 72.381,00 euro. Persone deferite all’autorità giudiziaria: 46.

© Riproduzione riservata