Messina, donna di 62anni morta dopo intervento alla tiroide: indagati due medici

Sarà eseguita sabato prossimo l’autopsia su una donna di 62 anni deceduta lo scorso 26 giugno all’ospedale messinese Papardo, dove aveva subito un intervento per la rimozione della tiroide. Per questa vicenda due medici hanno ricevuto avvisi di garanzia, un atto dovuto da parte della procura di Messina che sulla vicenda ha aperto un’inchiesta. Oggi è stato anche conferito l’incarico al medico legale e a un chirurgo oncologo per l’autopsia.

L’inchiesta è stata aperta a seguito della denuncia presentata dai figli della donna. Avevano raccontato che la madre, Francesca Ammo, era stata ricoverata d’urgenza il 16 giugno, trasferita dalla clinica San Camillo dove era stata sottoposta ad un intervento per la rimozione della tiroide. Fin dall’inizio erano sorte complicazioni, la donna aveva accusato problemi respiratori, tanto che era stata subito portata al Papardo e ricoverata in terapia intensiva. Qui è rimasta per dieci giorni e nel frattempo ha subito anche un intervento di «tracheostomia». A un certo punto era anche riuscita a comunicare con i figli a gesti, attraverso il vetro che separa la sala d’attesa al reparto di terapia intensiva. Purtroppo giorno dopo giorno la situazione è peggiorata, ha subito altri interventi che però non sono riusciti a salvarla. Il quadro è peggiorato fino al decesso nella mattina del 26 giugno. I figli si sono rivolti all’avvocato Giuseppe Serafino presentando una denuncia chiedendo l’intervento della magistratura per capire se questa morte poteva essere evitata.

