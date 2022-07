Inchiesta "Isola Verde”, cancellate le accuse anche per l'ex vicesindaco di Santa Teresa di Riva

C’è anche l’ex vicesindaco di Santa Teresa di Riva, Antonino Famulari, in carica dal 2012 al 2016 e attualmente progettista del Piano regolatore generale, tra i 70 prosciolti dal giudice di Barcellona Pozzo di Gotto nell’ambito della maxi inchiesta “Isola Verde”, che nell’agosto 2019 era sfociata in 83 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati tra amministratori locali, tecnici comunali, progettisti privati, imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine e residenti, per fatti contestati da marzo 2014 a ottobre 2017 nella gestione degli appalti nei Comuni di Santa Marina e Malfa, nell’isola di Salina, alle Eolie. Famulari, 56 anni, difeso dall’avvocato Antonina Pimpo, era accusato di falsità commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, quale progettista e direttore dei lavori di riqualificazione del lungomare, insieme a Giuseppe Caravaglio, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Santa Marina Salina, perché secondo la Procura nel giugno 2014 «al fine di favorire l’erogazione degli stati di avanzamento lavori in favore della ditta appaltatrice delle opere, modificavano le date della relativa documentazione contabile e amministrativa». Il gup ha dichiarato adesso di non doversi procedere per il reato contestato, riqualificandolo in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e dichiarando il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.

