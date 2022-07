Milazzo: rinascita della spiaggia del Cirucco, la società chiede una soluzione

Restituire alla pubblica fruizione la spiaggia di Cirucco. È quanto auspicano le forze politiche che chiedono l’avvio di una sinergia tra i privati, l’Area marina protetta, la Fondazione Lucifero ed il demanio per sbloccare una vicenda davvero paradossale. La suggestiva spiaggia di Capo Milazzo continua a rimanere off limits a causa del contenzioso tra il gestore della storica struttura e la Fondazione Lucifero, ma anche a seguito della divisione fisica delle aree private di pertinenza dell’Ipab da quelle pubbliche del Demanio, che ricadono nella perimetrazione dell’Area marina. Una divisione che ha reso impossibile la fruizione della vasta area, visto che la società “Cirucco” non ha più accesso dalla terraferma, ma solo dal mare; ma anche la Fondazione Lucifero, a sua volta, ha le aree di proprietà chiuse proprio perché l’affaccio a mare, di competenza demaniale, risulta essere in concessione al “Cirucco”. Adesso l’amministratrice della Cirucco srl, titolare, dal 1962 ad oggi (e fino al 2033) della concessione demaniale del “lido Cirucco”, Rosaria Bassarelli chiede alla Fondazione Lucifero di trovare una soluzione.

