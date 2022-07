Zes: a Milazzo la svolta concreta per l’avvio di nuove attività

E' attivo lo Sportello Unico Digitale della Zona Economica Speciale della Sicilia orientale, presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività possono presentare la propria richiesta. A comunicarlo il commissario straordinario Alessandro Di Graziano. Lo Sportello è accessibile attraverso il seguente sito: siciliaorientale.zes.gov.it

Possono accedere alla richiesta di Autorizzazione unica le imprese che intendano svolgere la propria attività nell'area Zes per i codici Ateco individuati nel Piano strategico regionale, nel quale sono riportate tutte le particelle catastali facenti parte dell'area Zes del Comune e i codici citati. «Per la gestione del transitorio connesso alle eventuali domande ricadenti in area ZES ed ancora non definite – spiega il commissario – è opportuna la condivisione dello stato dell'istruttoria al fine di procedere nei tempi di legge all'Autorizzazione Unica».

Dunque si mette in moto un meccanismo che può rappresentare la svolta per molte imprese che vogliono rilanciarsi.

