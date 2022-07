Furnari: no all’impianto di Mazzarrà. Il sindaco Germanò ribadisce l’opposizione

Durissima la presa di posizione del sindaco di Furnari, Felice Germanò, rispetto alla nota dello scorso 24 giugno con cui i 57 sindaci soci della Srr “Messina_Provincia” hanno ribadito l’indignazione per i ritardi nel rilascio del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per il progetto volto a realizzare un polo industriale per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e dell’umido sullo stesso sito di contrada Zuppà, nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, dove è stata attiva – fino alla revoca delle autorizzazioni nel novembre 2014 – una delle tre più grandi discariche della Sicilia.

«In queste ore, – ha commentato – nelle sale dell’Assessorato Territorio e Ambiente, si sta portando a termine la gestazione di un nefasto progetto per il territorio furnarese e per tutto l’hinterland. La madre di tale concepimento, la Srr “Messina_Provincia”, sollecita il processo autorizzativo presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio del Paur finalizzato alla realizzazione di un’opera, a suo dire, strategica per la Sicilia, ossia la realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento di rifiuti presso il territorio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea».

