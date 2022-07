Carenza idrica a Messina, Amam realizzerà due nuovi pozzi a Briga

La Città Metropolitana di Messina ha approvato lo schema di comodato d'uso che prevede la concessione all'AMAM S.p.A. di una porzione di terreno, facente parte del compendio dell'Istituto scolastico "Cuppari", in località Briga Marina sita nel Comune di Messina. La convenzione, di durata trentennale e rinnovabile, è finalizzata alla realizzazione di due pozzi per la captazione, adduzione e convogliamento delle acque nel Comune di Messina, con l'obiettivo di colmare il deficit strutturale nel settore della distribuzione idrica.

L'area che andrà in concessione, individuata dopo una serie di attività preliminari di sondaggio da parte di professionisti, prevede l'utilizzo di una fascia di 5 metri dedicata alla tubazione ed un'altra di 10 metri per i due pozzi. Le spese per le autorizzazioni, la realizzazione degli impianti e l'installazione di un cancello carrabile sulla strada provinciale di accesso all'area saranno a carico dell'Amam S.p.A.. Palazzo dei Leoni ha assicurato che la porzione di terreno che verrà concessa in comodato d'uso non interferirà con le normali attività didattiche del "Cuppari".

© Riproduzione riservata