Porto di S. Agata Militello: lavori a rilento tra diffide, ritardi e rincari

Inadeguato numero di operai e mezzi nel cantiere, lavorazioni in forte ritardo e tempi contrattuali che non potranno essere rispettati alla scadenza del 15 agosto prossimo. L’ennesima conferma della stagnazione dei lavori di completamento del porto di Sant’Agata Militello arriva dal sopralluogo di ieri della commissione per il collaudo tecnico ed amministrativo in corso d’opera. L’organismo presieduto dall’ingegnere Massimo Geraci ha infatti rilevato un incremento della produzione insufficiente rispetto alle precedenti visite, l’ultima nel febbraio scorso, nelle quali era già stata ribadita la necessità di un ritmo più sostenuto. Negli ultimi quattro mesi, come è noto, la situazione è letteralmente degenerata tanto da portare alla diffida formale da parte del Comune alla ditta esecutrice (come già riferito dalla Gazzetta, ndc) paventando la rescissione del contratto per gravi inadempienze. Quanto messo a verbale ieri dalla commissione di collaudo, presenti anche il direttore dei lavori Giuseppe Ferraloro con Antonino Chiofalo, Yuri Festanio e Giuseppe Rifici per l’impresa, Claudio Frusteri per l’ufficio del Rup, il sindaco Bruno Mancuso e l’assessore ai lavori pubblici Achille Befumo, ha ribadito l’insufficiente sviluppo dei lavori giunti ad un totale di 22,7 milioni, stando agli stati d’avanzamento certificati al 23 febbraio, sui 31 mln complessivi. E proprio il ritardo nella liquidazione degli stati di avanzamento (il 17esimo di febbraio è stato pagato con decreto regionale del 7 giugno, ndc) è uno dei punti di maggiore scontro con l’impresa che ha evidenziato anche l’impennata del costo dei materiali, per cui è stata fatta istanza di ristoro ai sensi del “decreto aiuti” per oltre 650 mila euro spesi nel 2021, e l’indisponibilità di alcune aree di cantiere.

